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16:57 16 Декабря 2021 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

В коридоре Верховной Рады упала в обморок помощница Давида Арахамии

В кулуарах Верховной Рады на втором этаже упала в обморок помощница главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии Алена Зель.

Об инциденте сообщил PavlovskyNews. Некоторое время девушка сидела с признаками усталости, а потом рухнула на пол.

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На помощь к ней поспешил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он предложил принести пострадавшей сладкого чая.

Вскоре девушка пришла в сознание и отправилась за помощью в медицинский пункт Рады.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, Давид Арахамия
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