Главная » Украина » Общество
16:57 16 Декабря 2021 70 Комментарии
В коридоре Верховной Рады упала в обморок помощница Давида Арахамии
В кулуарах Верховной Рады на втором этаже упала в обморок помощница главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии Алена Зель.
Об инциденте сообщил PavlovskyNews. Некоторое время девушка сидела с признаками усталости, а потом рухнула на пол.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На помощь к ней поспешил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он предложил принести пострадавшей сладкого чая.
Вскоре девушка пришла в сознание и отправилась за помощью в медицинский пункт Рады.
Тэги: Верховная Рада, Давид Арахамия
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПорошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил скандал
16.12.2021 10:27
ТОРАрахамия проанонсировал отставки еще двух министров
04.11.2021 18:09
ТОРАрахамия проанонсировал назначение четырех министров в четверг
03.11.2021 15:47