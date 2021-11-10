На Львовщине суд признал незаконным отстранение невакцинированной учительницы: ей выплатят всю зарплату

Жовкивский районный суд во Львовской области отменил приказ об отстранении учительницы одной из сельских школ из-за отсутствия у нее прививки от COVID-19.

Суд постановил выплатить женшине зарплату, но не вернуть на рабочее место



Об этом сообщило BBC. Суд удовлетворил требование учительницы о выплате зарплаты за период отстранения от обязанностей, но отказал ей в праве вернуться на работу.

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Что случилось

Учительницу математики Сопошинской школы отстранили от работы без сохранения зарплаты 8 ноября – через неделю после того, как ей сообщили об обязательности прививки от COVID-19.

Аргументы учительницы

Учительница аргументировала свои требования отменить приказ и признать его незаконным тем, что не было установлено порядка и сроков проведения профилактической прививки против COVID-19, прививка не предусмотрена ни трудовым договором, ни приказом о принятии на работу, ни должностной инструкцией, а также отсутствует в календаре обязательных профилактических прививок.

Аргументы школы

В школе заявили, что руководствовались ч. 2 ст. 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней», по которому работники отдельных профессий подлежат обязательным профилактическим прививкам, а также приказом Минздрава, согласно которому обязательной вакцинации подлежат работники школ.

Представитель учебного заведения отметил, что со стороны администрации речь шла о вынужденном – иначе руководству бы угрожала административная ответственность.

Аргументы суда

В суде решили, что решение школы было противозаконным, потому что оно не было подкреплено письменным подтверждением от врача об отказе от обязательной прививки или акта, составленного в присутствии свидетелей, как того требует закон о «Защите населения от инфекционных болезней».

Кроме того, не было представления должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, которое, по закону, необходимо для недопуска к работе.

Это уже не первое подобное решение. Ранее суды выносили аналогичные в судебных процессах в Черниговской и Сумской областях.

Как сообщали Власти, в компании Google сказали сотрудникам, что они потеряют работу, если не будут выполнять требования о вакцинации против COVID-19.

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Тэги: учителя, вакцинация, обязательная вакцинация