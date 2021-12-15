Деньги берут с таможни: Скороход озвучила сумму зарплат «слуг» конвертах

Рядовые нардепы из “Слуги народа” получают в конвертах по $40 тысяч за “правильные” голосования в Верховной Раде.

Анна Скороход рассказала о зарплатах "слуг"



Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказала нардеп Анна Скороход. Она раньше также состояла во фракции “слуг”.

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«Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому — больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо», — сказала Скороход.

По ее словам она и другие нардепы, в том числе умерший Антон Поляков, ранее давали показания о происходящем в НАБУ.

Причиной, почему правоохранительные органы до сих пор не провели расследование по обнародованным фактам, Скороход назвала фактическую депутатскую неприкосновенность.

“Для того, чтобы открыть уголовное производство против народного депутата, необходимо согласование генпрокурора Украины. Генеральный прокурор является непосредственно в монобольшинстве, он им подчиняется», – сказала нардеп.

Она также пояснила, откуда у власти берутся деньги для финансирования “своих” нардепов.

«Изначально, насколько ходили слухи, все это было с таможни», – пояснила Скороход.

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Как сообщали Власти, бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от «Слуги народа» получают тысячи долларов в конвертах за «правильные» голосования в Верховной Раде.

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Тэги: Верховная Рада, слуга народа, анна скороход