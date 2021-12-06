Три «красные» области вернули COVID-показатели в норму

В трех областях Украины индикаторы уровней эпидопасности стабилизировались и уже не соответствуют “красной” зоне.

Еще три области могут выйти из



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

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По состоянию на 17 декабря Киев и еще 16 регионов соответствуют критериям “желтой” зоны эпидопасносности, а восемь областей Украины находятся в “красной” зоне.

В “желтую” зону входят следующие области:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

В “красную” зону входят следующие области:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

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Тэги: карантин, covid-19