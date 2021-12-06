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Главная » Украина » Общество
11:26 17 Декабря 2021 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

Три «красные» области вернули COVID-показатели в норму

В трех областях Украины индикаторы уровней эпидопасности стабилизировались и уже не соответствуют “красной” зоне.

Еще три области могут выйти из

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.

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По состоянию на 17 декабря Киев и еще 16 регионов соответствуют критериям “желтой” зоны эпидопасносности, а восемь областей Украины находятся в “красной” зоне.

В “желтую” зону входят следующие области:

  • г. Киев,

  • Днепропетровская,

  • Ивано-Франковская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Львовская,

  • Полтавская,

  • Ривненская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Херсонская.

  • Черновицкая,

  • Донецкая,

  • Винницкая,

  • Хмельницкая,

  • Закарпатская,

  • Одесская.

В “красную” зону входят следующие области:

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

Индикативные показатели уровней эпидопасности на 17 декабря

Индикативные показатели уровней эпидопасности на 17 декабря

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин, covid-19
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