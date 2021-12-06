Три «красные» области вернули COVID-показатели в норму
В трех областях Украины индикаторы уровней эпидопасности стабилизировались и уже не соответствуют “красной” зоне.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.
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По состоянию на 17 декабря Киев и еще 16 регионов соответствуют критериям “желтой” зоны эпидопасносности, а восемь областей Украины находятся в “красной” зоне.
В “желтую” зону входят следующие области:
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г. Киев,
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Днепропетровская,
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Ивано-Франковская,
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Кировоградская,
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Луганская,
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Львовская,
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Полтавская,
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Ривненская,
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Тернопольская,
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Харьковская,
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Херсонская.
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Черновицкая,
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Донецкая,
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Винницкая,
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Хмельницкая,
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Закарпатская,
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Одесская.
В “красную” зону входят следующие области:
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Волынская,
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Житомирская,
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Запорожская,
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Киевская,
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Николаевская,
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Сумская,
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Черкасская,
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Черниговская.
Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.