Украина закупит еще одно лекарство от коронавируса: как оно работает

Минздрав согласовал поставки в Украину 300 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».

Препарат планируется прописывать для применения в первые дни после того, как у пациента будет диагностирован коронавирус



Об этом сообщил глава Министерства Здравоохранения Виктор Ляшко.

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Правительство подписало соглашение о поставках в Украину эффективного при лечении COVID-19 препарата «Молнупиравир».

По словам министра здравоохранения, «Молнупиравир» выпускается в виде таблеток, что облегчает прием препарата для пациентов, а также его хранение, так как не требует особых условий.

Препарат планируется прописывать для применения в первые дни после того, как у пациента будет диагностирован коронавирус. Исследования препарата показали, что его прием непосредственно после обнаружения COVID-19 значительно уменьшает риск тяжелого течения болезни, а также летального исхода.

«Молнупиравир» блокирует фермент, который использует вирус для воспроизведения своего генетического кода и дальнейшего размножения в теле пациента.

Препарат уже используют в Великобритании, США и странах ЕС. В этих странах он прописывается всем пациентам, у которых есть хотя бы один фактор, повышающий риск тяжелого течения болезни или летального исхода. Среди таких факторов – возраст, лишний вес, болезни сердца и тд.

Как ранее сообщали Власти, комиссия по здравоохранению США одобрила таблетки от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: таблетки, covid-19, Молнупиравир