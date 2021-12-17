Черный снег возле Бурштынской ТЭС напугал местных жителей

В селах Ивано-Франковской области выпал черный снег, местные жители винят в этом Бурштынскую ТЭС.

Выбросы годами портят урожай и загрязняют воду, а местные чиновники закрывают глаза на проблему



Об этом сообщает «Суспільне Новини».

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В Галиче Ивано-Франковской области, а также в близлежащих селах местных жителей не на шутку испугал выпавший накануне черный снег.

Местные жители связывают цвет снега с выбросами из Бурштынской ТЭС. По их словам, за долгую жизнь недалеко от ТЭС уже не раз сталкивались с загрязнениями воздуха и изменением цвета осадков, однако настолько черного снега еще не наблюдали ни разу.

Местные жители уверены, что загрязнение происходит, когда ТЭС ночью отключает очистные фильтры. После этого не только сложно дышать, но и приходится избегать сушки белья на улице и регулярно мыть окна из-за оседающей черной пыли.

Кроме этого, выбросы годами портят урожай и загрязняют воду, а местные чиновники закрывают глаза на проблему.

После нападок местных жителей на администрацию ТЭС, там официально ответили, что технологических нарушений нет и не было, а все электрофильтры работают исправно. Администрация также напомнила, что в августе 2021 года на Бурштынской ТЭС проходила плановая проверка Госэкоинспекции, которая не выявила никаких нарушений. По итогам проверки было установлено, что выбросы ТЭС не превышают норму и не могут нанести ущерб окружающей среде.

Причиной явления, свидетелями которого стали жители сел расположенных возле ТЭС, администрация электростанции называет выбросы от сгорания твердого топлива. Его используют котельные, заводы и другие предприятия, находящиеся в данном регионе.

«Стоит отметить, что высокая влажность воздуха и изменение погодных условий являются факторами, влияющими на концентрацию осадков в определенных местах. Это могут быть твердые частицы продуктов горения, осевших в момент изменения направления ветра. Грязный снег, как на территории территориального общества, так и вне ее может возникать и от отопления твердым топливом (уголь, древесина, пеллеты) котельных, заводов и других зданий, также функционирующих в пределах региона», — говорится в сообщении администрации Бурштынской ТЭС.

Глава Галицкой территориальной громады Олег Кантор сообщил журналистам, что занимается данной ситуацией. По его словам, он уже обратился в соответствующие службы, а также рассмотрит этот вопрос на внеочередной сессия Галицкого городского совета.

«Одним из первых вопросов повестки дня будет обращение к президенту Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину о том, чтобы создать комиссию, которая будет проверять условия труда на Бурштынской ТЭС. Цель проверки — проконтролировать превышение выбросов вредных веществ в воздух и условий труда людей», — рассказал глава Галицкой общины Олег Кантор.

Госэкоинспекция Карпатского округа также в куре ситуации с черным снегом и уверяет, что инцидент на контроле учреждения.

В Галиче также работала комиссия экоинспекции и Госпродпотребслужбы. По результатам работы упомянутых служб завтра состоится комиссия ТЭБ и ЧС Галицкого городского совета.

По состоянию на 3 декабря комиссия по расследованию технологических нарушений составила 11 актов из-за нарушений на энергоблоках Бурштынской ТЭС.

Проверки проходили еще в ноябре до выпавшего черного снега, и связаны были с повреждением оборудования для аварийного ремонта энергоблоков Бурштынской ТЭС.

Как ранее сообщали Власти, СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: снегозадержатели, снег, тэс, Ивано-Франковская область, бурштынская тэс, галич