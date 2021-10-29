Украинские военные показали впечатляющее видео применения Javelin

Украинские военные показали учения с использованием противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые поражают цель.

Украинские военные использовали Javelin



Соответствующее видео появилось в Telegram-канале “Останній Блокпост”.

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“Передаем привет «ихтамнетам». Пусть помнят, что оккупантов ждут именно такие подарки”, – сказано в сообщении.

К сожалению, информации о том, где и когда проходили учения, показанные на кадрах, нет. Возможно, видео было снято в конце ноября на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан», где проходили инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

Напомним, что Соединённые Штаты в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Они поступили в рамках пакета помощи в размере 60 млн долларов, о котором США объявили в начале сентября.

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С 2018 года Вооруженные Силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему разных версий.

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Как сообщали Власти, 9 декабря США отправили Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

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Тэги: оружие, всу, Javelin