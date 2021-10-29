НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:13 17 Декабря 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Украинские военные показали впечатляющее видео применения Javelin

Украинские военные показали учения с использованием противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые поражают цель.

Украинские военные использовали Javelin

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале “Останній Блокпост”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Передаем привет «ихтамнетам». Пусть помнят, что оккупантов ждут именно такие подарки”, – сказано в сообщении.

К сожалению, информации о том, где и когда проходили  учения, показанные на кадрах, нет. Возможно, видео было снято в конце ноября на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан», где проходили инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

Напомним, что Соединённые Штаты в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Они поступили в рамках пакета помощи в размере 60 млн долларов, о котором США объявили в начале сентября.

С 2018 года Вооруженные Силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему разных версий.

Как сообщали Власти, 9 декабря США отправили Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, всу, Javelin
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.10.2021 15:16
Украина может получить новейшие британские ракеты Brimstone Sea Spear
ТОР
10.08.2019 08:03
США согласились продать Украине ракеты Javelin
ТОР
25.07.2019 14:53
В Украине провели испытания высокоточного оружия для ВСУ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

12:37 Украина

Новости | NetGameSlots.com