Россия предложила НАТО отказаться от Украины
Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.
Об этом сказано в проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности, опубликованном на сайте МИД России.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В документе указано, что Североатлантический альянс должен принять обязательства, исключающие дальнейшее расширение и включение Украины в состав организации.
Кроме того Россия потребовала от стран-участниц НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
При этом предполагается, что Москва и государства НАТО не будут проводить военные учения свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации как со стороны границ РФ и стран, состоящих с ней в военном союзе, так и со стороны границ стран НАТО.
Как сообщали Власти, Россия заявила о недопустимости вступления Украины в НАТО.