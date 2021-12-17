Россия предложила НАТО отказаться от Украины

Россия предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и принятию в состав альянса Украины и других государств.

Россия выдвинула требования НАТО



Об этом сказано в проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности, опубликованном на сайте МИД России.

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В документе указано, что Североатлантический альянс должен принять обязательства, исключающие дальнейшее расширение и включение Украины в состав организации.

Кроме того Россия потребовала от стран-участниц НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

При этом предполагается, что Москва и государства НАТО не будут проводить военные учения свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации как со стороны границ РФ и стран, состоящих с ней в военном союзе, так и со стороны границ стран НАТО.

Как сообщали Власти, Россия заявила о недопустимости вступления Украины в НАТО.

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Тэги: Россия, НАТО