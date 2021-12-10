Апелляционный суд вынес решение по мере пресечения для Медведчука
Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.
Об этом сообщило «Суспильне».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Соответствующее решение было принято на заседании 17 декабря.
Предыдущее заседание планировалось провести 6 декабря, однако его пришлось отменить, поскольку Медведчук не явился в суд.
Сторона защиты заявила, что политик не получил повестки в суд и вдобавок недавно переболел COVID-19.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Виктор Медведчук не задекларировал имущество на 73 миллиона гривен, среди которого, в частности, земельные участки, автомобили и дом в Киеве.
Как сообщали Власти, 9 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.
11 октября народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.