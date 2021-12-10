НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:26 17 Декабря 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Апелляционный суд вынес решение по мере пресечения для Медведчука

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Медведчука оставили под домашним арестом

Об этом сообщило «Суспильне».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Соответствующее решение было принято на заседании 17 декабря.

Предыдущее заседание планировалось провести 6 декабря, однако его пришлось отменить, поскольку Медведчук не явился в суд.

Сторона защиты заявила, что политик не получил повестки в суд и вдобавок недавно переболел COVID-19.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Виктор Медведчук не задекларировал имущество на 73 миллиона гривен, среди которого, в частности, земельные участки, автомобили и дом в Киеве.

Как сообщали Власти, 9 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.

11 октября народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Виктор Медведчук
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.12.2021 10:59
Донбасс сделать краем, а Медведчука – его губернатором: стало известно о требованиях Кремля в 2014 году
ТОР
28.10.2021 08:31
Россия потребовала заменить Третьякову на Медведчука в ТКГ
ТОР
18.10.2021 11:10
Идея несостоятельна: Медведчук ответил на идею Зеленского об обмене с РФ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

09:59 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com