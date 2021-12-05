Вторую нитку “Северного потока-2” начали заполнять газом

«Газпром» начал процедуру заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток-2″.

Аналогичная процедура уже была проведена и на первой нитке газопровода



Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

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Вторую нитка газопровода «Северный поток-2″ начали заполнять газом для того, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления газа. Ранее вторая ветка прошла все технические испытания на целостность.

Аналогичная процедура уже была проведена и на первой нитке газопровода.

На сайте проекта также указано, что строительство газопровода было успешно завершено и он «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами».

Ранее Власти сообщали:

Первую нитку “Северного потока-2” заполнили газом, она готова к запуску.

Глава МИД Германии заявила об отсутствии оснований для запуска “Северного потока-2”.

«Северный поток-2″ не сертифицируют в первом полугодии 2022 года.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Газпром, Северный поток 2