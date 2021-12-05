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14:44 17 Декабря 2021 44 Комментарии
Вторую нитку “Северного потока-2” начали заполнять газом
«Газпром» начал процедуру заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток-2″.
Аналогичная процедура уже была проведена и на первой нитке газопровода
Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
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Вторую нитка газопровода «Северный поток-2″ начали заполнять газом для того, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления газа. Ранее вторая ветка прошла все технические испытания на целостность.
Аналогичная процедура уже была проведена и на первой нитке газопровода.
На сайте проекта также указано, что строительство газопровода было успешно завершено и он «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами».
Ранее Власти сообщали:
- Первую нитку “Северного потока-2” заполнили газом, она готова к запуску.
- Глава МИД Германии заявила об отсутствии оснований для запуска “Северного потока-2”.
- «Северный поток-2″ не сертифицируют в первом полугодии 2022 года.
Тэги: Россия, Газпром, Северный поток 2
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