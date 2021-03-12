На Житомирщине обокрали армию на десятки миллионов гривен
В Житомирской области задержали группу злоумышленников, которые продавали запчасти от зенитно-ракетного вооружения ВСУ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Сотрудники СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые крали и продавали запчасти от зенитно-ракетного комплексов украинский армии.
Склад с похищенными деталями обнаружили в Житомирской области, в нем находилось несколько тонн комплектующих от вооружения ВСУ на общую сумму в десятки миллионов гривен.
Среди похищенного около 60 видов деталей от зенитно-ракетных комплексов, в том числе и блоки управления установками.
Сотрудниками СБУ было установлено, что участники незаконной схемы похитили комплектующие во время проведения ремонтных работ одном из оборонных предприятий. После чего похищенные запчасти переправлялись в один из арендованных складов, который располагался в Житомирской области.
По факту хищения и продажи вооружения открыто уголовное производство.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности всех участников незаконной схемы.
Как ранее сообщали Власти, СБУ разоблачила десятки интернет-агентов спецслужб РФ.