Во фракции «Голос» сменилось руководство: что произошло и почему
Во фракции партии “Голос” в Верховной Раде сменился глава – вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова.
Об этом во время заседания объявил вице-спикер парламента Александр Корниенко.
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«Согласно ст. 60 закона «О регламенте Верховной рады» объявляю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии «Голос» в Верховной Раде. Заместителем председателя фракции избрана Клименко Юлия Леонидовна», – сообщил Корниенко.
Напомним, фракция “Голос”, состоявшая из 20 нардепов разделилась на две группы.
11 нардепов, среди которых Устинова и Клименко, образовали собственное депутатское объединение «Справедливость» и не считают себя членами команды главы партии Киры Рудык.
Более того, они обратились в Окружной админсуд Киева с иском о признании недействительным положения о фракции. В этом положении сказано, что для смены руководства фракции необходимо две трети голосов.
В обеспечение этого иска суд вынес решение об изменении руководителя фракции.
Копию решения суда опубликовал в Telegram нардеп от “Евросолидарности” Алексей Гончаренко.
Теперь уже экс-глава “Голоса” Ярослав Железняк назвал смену руководства фракции “местью Ермака”.
“Бедный второй ручной вице-спикер Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв, и потом без наличия каких-либо документов он пошёл на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции”, – написал Железняк.
Он добавил, что таким образом глава Офиса президента Андрей Ермак отомстил фракции “Голос” за то, что нардепы не поддержали снятие экс-спикера Дмитрия Разумкова, называли виновных в сливе операции по “вагнеровцам”, критиковали офшоры Зеленского и нелицеприятно отзывались о полетах на государственных вертолетах на дни рождения.
Как сообщали Власти, партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.