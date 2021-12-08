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15:40 17 Декабря 2021 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Во фракции «Голос» сменилось руководство: что произошло и почему

Во фракции партии “Голос” в Верховной Раде сменился глава – вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова.

Ярослава Железняка сменила Александра Устинова

Об этом во время заседания объявил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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«Согласно ст. 60 закона «О регламенте Верховной рады» объявляю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии «Голос» в Верховной Раде. Заместителем председателя фракции избрана Клименко Юлия Леонидовна», – сообщил Корниенко.

Напомним, фракция “Голос”, состоявшая из 20 нардепов разделилась на две группы.

11 нардепов, среди которых Устинова и Клименко, образовали собственное депутатское объединение «Справедливость» и не считают себя членами команды главы партии Киры Рудык.

Более того, они обратились в Окружной админсуд Киева с иском о признании недействительным положения о фракции. В этом положении сказано, что для смены руководства фракции необходимо две трети голосов.

В обеспечение этого иска суд вынес решение об изменении руководителя фракции.

Копию решения суда опубликовал в Telegram нардеп от “Евросолидарности” Алексей Гончаренко.

Решение ОАСК по поводу "Голоса"

Решение ОАСК по поводу "Голоса"

Теперь уже экс-глава “Голоса” Ярослав Железняк назвал смену руководства фракции “местью Ермака”.

“Бедный второй ручной вице-спикер Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв, и потом без наличия каких-либо документов он пошёл на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции”, – написал Железняк.

Он добавил, что таким образом глава Офиса президента Андрей Ермак отомстил фракции “Голос” за то, что нардепы не поддержали снятие экс-спикера Дмитрия Разумкова, называли виновных в сливе операции по “вагнеровцам”, критиковали офшоры Зеленского и нелицеприятно отзывались о полетах на государственных вертолетах на дни рождения.

Как сообщали Власти, партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, голос, Ярослав Железняк, Кира Рудик, Александра Устинова
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