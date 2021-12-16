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Главная » Мир » Политика
16:11 17 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния

Белый дом не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту президентского самолета.

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Она уточнила, что администрация США видела российские предложения и обсуждает их с европейскими союзниками и партнерами.

“Отмечу, что без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности. Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне”, — подчеркнула Псаки.

Она также напомнила, что во вчерашнем заявлении НАТО подчеркивалось, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность альянса по поводу опасного поведения России. Такой диалог должен основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в рамках европейской политики НАТО и партнеров.

Как сообщали Власти, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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Тэги: Россия, НАТО, США
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