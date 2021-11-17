В Хмельницком мама пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь

В Хмельницком осудили женщину за попытку продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь.

Кадры задержания женщины



Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области приговорили к 6 годам лишения свободы 44-летнюю женщину, которая в 2019 году совершила попытку продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Свободу дочери мать оценила в 20 тысяч гривен, а покупателем должен был стать бордель при одном из курортов области.

Ранее женщину обвиняли в неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а также она была уличена в тесных связях с представителями криминалитета.

14 декабря суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, назначив ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали парня, который продавал украинок в сексуальное рабство китайцам.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: сексуальное рабство, торговля людьми, продажа, несовершеннолетняя