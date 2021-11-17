НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:58 17 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Хмельницком мама пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь

В Хмельницком осудили женщину за попытку продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь.

Кадры задержания женщины

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Хмельницкой области приговорили к 6 годам лишения свободы 44-летнюю женщину, которая в 2019 году совершила попытку продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Свободу дочери мать оценила в 20 тысяч гривен, а покупателем должен был стать бордель при одном из курортов области.

Ранее женщину обвиняли в неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а также она была уличена в тесных связях с представителями криминалитета.

Кадры сделанные вовремя задержания злоумышленницы

14 декабря суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, назначив ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали парня, который продавал украинок в сексуальное рабство китайцам.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: сексуальное рабство, торговля людьми, продажа, несовершеннолетняя
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.11.2021 12:54
В Украине ввели ответственность за продажу лекарств детям: будут штрафовать
ТОР
28.10.2021 11:14
Беременная в 11 лет: полиция Закарпатья открыла уголовное дело об изнасиловании
ТОР
30.09.2021 05:19
Американского певца признали виновным в торговле людьми
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

09:21 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

09:59 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com