В Хмельницком мама пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь
В Хмельницком осудили женщину за попытку продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Хмельницкой области приговорили к 6 годам лишения свободы 44-летнюю женщину, которая в 2019 году совершила попытку продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.
Свободу дочери мать оценила в 20 тысяч гривен, а покупателем должен был стать бордель при одном из курортов области.
Ранее женщину обвиняли в неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а также она была уличена в тесных связях с представителями криминалитета.
14 декабря суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, назначив ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали парня, который продавал украинок в сексуальное рабство китайцам.