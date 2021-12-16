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16:42 17 Декабря 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Польский солдат сбежал в Беларусь: его сразу сделали звездой ТВ

Польский военный, который нес службу на белорусско-польской границе, дезертировал и попросил в Беларуси политическое убежище.

Польский солдат оставил оружие и перешел границу

Об этом сообщило польское издание RMF24. Инцидент произошел вечером 16 декабря.

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Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части. До окончания службы ему оставалось несколько дней.

В свою очередь Пограничный комитет Беларуси заявил, что польский военнослужащий по имени Эмиль Чечко был задержан в приграничной полосе и что после этого он попросил политическое убежище.

Дезертир Эмиль Чечко

Дезертир Эмиль Чечко

Свое решение он объяснил “несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами”.

Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он оставил свой пост и что на границе начата поисковая операция. В Минобороны Польши заявили, что у сбежавшего военного были проблемы с законом.

Сразу после побега Чечко дал большое интервью белорусским провластным журналистам. Днем 17 декабря его планирует показать государственный телеканал “Беларусь 1”.

“Солдат, который не смог смотреть на беспредел и беззаконие на границе, фальш и безумие режима Дуды и перешедший в Беларусь, где попросил политического убежища – жив и здоров. Вопреки полякам и оппопомойкам, поспешившим его «похоронить», – сказано в анонсе интервью.


Как сообщали Власти, во время многочисленных попыток прорвать польскую границу мигрантами со стороны Беларуси в ноябре в эпицентре событий был замечен белорусский генерал.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Польша, беларусь, граница
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