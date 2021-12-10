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18:06 17 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине мужчина убил обеих своих жен

В Тернопольской области задержали мужчину, который убил свою сожительницу.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном убийстве, ему грозить до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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На территории Ивановского района Тернопольской области задержан мужчина 1958 года рождения, который обвиняется в убийстве своей гражданской жены.

11 декабря мужчина обратился в скорую помощь, сообщив медика, что его сожительница упала и потеряла сознание, однако прибыв на место происшествия женщине помочь не смогли, она скончалась.

По словам мужчина, причиной травм стало то, что женщина упала с высоты собственного роста.

Во время проведения судмедэкспертизы правоохранители выяснили, что причиной смерти женщины стали травмы полученные во время избиения.

Погибшая имела проблемы со здоровьем, из-за чего передвигалась на ходулях. Пара регулярно злоупотребляла спиртными напитками и периодически ругалась.

Кроме того, во время досудебного расследования выяснилось, что мужчина уже ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство своей первой жены.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном убийстве, ему грозить до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, на Львовщине мужчина убил беременную жену и пытался перерезать себе горло.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, тернопольская область
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