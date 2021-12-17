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17:14 17 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

«Укрзализныця” назначила дополнительные поезда на Новый год: расписание

«Укрзализныця» из-за повышенного спроса пассажиров назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники.

Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов

О дополнительных маршрутах сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков, Львов и обратно.

Список дополнительных поездов:

  • №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

  • №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

  • №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

  • №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

  • №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.

  • №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

В «Укрзализныце» также уточнили, что к праздникам они не только назначили дополнительные поезда, но и увеличили периодичность, а также добавили больше вагонов и продлили маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.

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