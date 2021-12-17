В Украине запретили участие в мероприятиях на открытом воздухе без COVID-сертификатов

В Украине запретили участвовать в массовых мероприятиях на открытом воздухе – фестивалях, ярмарках, концертах – без COVID-сертификатов.

Минздрав напомнил о требованиях к массовым мероприятиям на открытом воздухе



О соответствующем постановлении главного санврача Украины от 6 декабря напомнили в Facebook Минздрава.

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Все участники и организаторы массового мероприятия должны иметь по крайней мере один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

зеленый COVID-сертификат (действует 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Важно, что документ о получении одной дозы вакцины можно использовать только в “желтой” зоне. В “красной” уже необходимо подтверждение полного курса вакцинации.

Кроме того, территория проведения мероприятия должна быть ограждена. Это важно для контроля наличия COVID-документов у участников мероприятия.

Вдобавок ко всему, все участники и организаторы должны использовать защитные маски или респираторы, причем они должны прикрывать нос и рот.

Как сообщали Власти, в трех областях Украины индикаторы уровней эпидопасности стабилизировались и уже не соответствуют “красной” зоне.

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Тэги: covid-19, карнатин