“Омикрон” вызовет масштабную пятую волну COVID-19, – Минздрав Германии

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.



Об этом сообщает Reuters.

Германия должна подготовиться к вызову, которого «мы никогда раньше не видели», отметил министр во время визита в Нижнюю Саксонию.

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«Омикрон» обнаружили в Германии в конце ноября. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных прилетели в Мюнхен 24 ноября.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 6 727 127 случаев заболевания COVID-19. 108278 человек умерли.

Ранее Власти писали, что министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса и назвали «Омикрон» самой большой угрозой для здравоохранения в мире.

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Тэги: Германия, пандемия COVID-19, штамм омикрон