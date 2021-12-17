“Омикрон” вызовет масштабную пятую волну COVID-19, – Минздрав Германии
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.
Об этом сообщает Reuters.
Германия должна подготовиться к вызову, которого «мы никогда раньше не видели», отметил министр во время визита в Нижнюю Саксонию.
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«Омикрон» обнаружили в Германии в конце ноября. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных прилетели в Мюнхен 24 ноября.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 6 727 127 случаев заболевания COVID-19. 108278 человек умерли.
Ранее Власти писали, что министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса и назвали «Омикрон» самой большой угрозой для здравоохранения в мире.