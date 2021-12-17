НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
18:37 17 Декабря 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

“Омикрон” вызовет масштабную пятую волну COVID-19, – Минздрав Германии

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Об этом сообщает Reuters.

Германия должна подготовиться к вызову, которого «мы никогда раньше не видели», отметил министр во время визита в Нижнюю Саксонию.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Омикрон» обнаружили в Германии в конце ноября. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных прилетели в Мюнхен 24 ноября.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 6 727 127 случаев заболевания COVID-19. 108278 человек умерли.

Ранее Власти писали, что министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса и назвали «Омикрон» самой большой угрозой для здравоохранения в мире.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, пандемия COVID-19, штамм омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.12.2021 09:52
G7 назвали “Омикрон” самой большой угрозой для здравоохранения в мире
ТОР
15.12.2021 23:05
Названы два необычных симптома штамма “Омикрон”
ТОР
14.12.2021 19:19
«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

09:21 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил скандал

10:27 Украина

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

09:59 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com