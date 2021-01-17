Партия Меркель выбрала нового лидера
По итогам внутрипартийного референдума председателем Христианско-демократического союза Германии станет 66-летний Фридрих Мерц.
Об этом сообщает Spiegel.
ХДС впервые провела референдум среди членов партии по выбору нового лидера, в котором предложила принять участие 400 тысячам человек. ХДС объявила в четверг, что явка составила почти 64%.
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Мерц победил по числу поданных за него голосов своих соперников – Норберта Рёттгена и Хельге Брауна.
Результаты голосования должны быть утверждены на партийном съезде ХДС, который состоится 21-22 января.
Фридрих Мерц – юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Он считался оппонентом Ангелы Меркель.
Как писали Власти, Ангела Меркель 2 декабря официально покинула пост канцлера Германии.