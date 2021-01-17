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Главная » Мир » Политика
18:08 17 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Партия Меркель выбрала нового лидера

По итогам внутрипартийного референдума председателем Христианско-демократического союза Германии станет 66-летний Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц (в центре) возглавит ХДС.

Об этом сообщает Spiegel.

ХДС впервые провела референдум среди членов партии по выбору нового лидера, в котором предложила принять участие 400 тысячам человек. ХДС объявила в четверг, что явка составила почти 64%.

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Мерц победил по числу поданных за него голосов своих соперников – Норберта Рёттгена и Хельге Брауна.

Результаты голосования должны быть утверждены на партийном съезде ХДС, который состоится 21-22 января.

Фридрих Мерц – юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Он считался оппонентом Ангелы Меркель.

Как писали Власти, Ангела Меркель 2 декабря официально покинула пост канцлера Германии.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, партия, ХДС
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