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Главная » Мир » Наука и Техника
18:09 17 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть

Ученые из России считают, что коронавирус влияет на организм человека способом подобным старению.

Способ влияния коронавируса на сосуды крайне схож с тем, как старение действует на сосуды человека

Об этом сообщает «РИА Новости».

Российские ученые заявляют о том, что механизм повреждения организма коронавируса схож с процессами, которые происходят в человеке во время старения.

Так, по словам молекулярного биолога и вирусолога Максима Скулачева, коронавирус, как и старение влияет и изменяет наши сосуды, а именно тонкий слой клеток внутри сосудов.

Способ влияния коронавируса на сосуды крайне схож с тем, как старение действует на сосуды человека.

Мнение Скулачева разделяет также иммунолог Владислав Жемчугов. Он добавил, что урон сосудам, который может нанести коронавирус зависит степени их изношенности.

Как ранее сообщали Власти, ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Ученые, старение, коронавирус, сосуды
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