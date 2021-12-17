В Краматорске произошел масштабный пожар на станции скорой помощи: сгорело 10 машин
В пятницу, 17 декабря, на территории Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел масштабный пожар, в котором сгорело 10 автомобилей скорой.
Об этом сообщило районное управление Нацполиции Донецкой области.
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Утром около 09.00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже станции скорой помощи.
На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области. Всех работников станции эвакуировали.
В результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи. Пока причина возникновения неизвестна, ее выясняют эксперты.
Как сообщали Власти, по меньшей мере, 27 человек погибли при пожаре, охватившем психиатрическую клинику в японском городе Осака в пятницу 17 декабря.