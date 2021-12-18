В Украине зафиксировали первый случай «Омикрона»
В Украине зафиксировали первый потенциальный случай нового штамма коронавируса “Омикрон” – у женщины, вернувшейся из ОАЭ.
Об этом сообщил в Instagram генетик Александр Коляда. Он сослался на анализ главного специалиста лаборатории по генетике коронавируса Владислава Мосейко.
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«Среди абсолютного большинства образцов с вариантом «Дельта» (их в Украине сейчас более 97%) в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, точно, как есть у дальнего, африканского «Омикрона». Поэтому имеем первый случай пока потенциального «Омикрона» в Украине», — сообщил ученый.
Он также сообщил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего не успела передать вирус дальше.
«Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни», — предположил генетик.
Он также сообщил, что для точного подтверждения вида штамма его образцы передадут в другие лаборатории.
Как сообщали Власти, симптомы коронавирусной болезни, вызванной штаммом “Омикрон”, отличаются от других вариантов и описываются как “легкие”. Поэтому важно знать, человек простужен или болен COVID-19.