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09:41 18 Декабря 2021 Просмотров 216   КомментариевКомментарии

В Украине зафиксировали первый случай «Омикрона»

В Украине зафиксировали первый потенциальный случай нового штамма коронавируса “Омикрон” – у женщины, вернувшейся из ОАЭ.

Ученые предполагают, что первый случай на самом деле далеко не единственный

Об этом сообщил в Instagram генетик Александр Коляда. Он сослался на анализ главного специалиста лаборатории по генетике коронавируса Владислава Мосейко.

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«Среди абсолютного большинства образцов с вариантом «Дельта» (их в Украине сейчас более 97%) в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, точно, как есть у дальнего, африканского «Омикрона». Поэтому имеем первый случай пока потенциального «Омикрона» в Украине», — сообщил ученый.

Он также сообщил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего не успела передать вирус дальше.

«Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни», — предположил генетик.

Он также сообщил, что для точного подтверждения вида штамма его образцы передадут в другие лаборатории.

Как сообщали Власти, симптомы коронавирусной болезни, вызванной штаммом “Омикрон”, отличаются от других вариантов и описываются как “легкие”. Поэтому важно знать, человек простужен или болен COVID-19.

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Тэги: covid-19, Омикрон
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