НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:23 18 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше уволили командиров сбежавшего в Беларусь солдата

В Польше уволили несколько командиров солдата, который дезертировал в Беларусь и попросил там политическое убежище.

Уволены командиры сразу нескольких уровней

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Польши.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве», – говорится в публикации польского военного ведомства.

Также Польша намерена возбудить дело в отношении сбежавшего солдата.

Как сообщали Власти, польский военный, который нес службу на белорусско-польской границе, дезертировал и попросил в Беларуси политическое убежище.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Польша, Дезертир
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.12.2021 16:42
Польский солдат сбежал в Беларусь: его сразу сделали звездой ТВ
ТОР
16.12.2021 13:28
Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных
ТОР
14.12.2021 17:11
Штурмами польской границы мигрантами руководил белорусского генерал: его засекли и опознали
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Польше уволили командиров сбежавшего в Беларусь солдата

10:23 Мир

Как отличить «Омикрон» от обычной простуды: названы пять симптомов

09:12 Мир

Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

Новые российские фейки в информационной войне

11:21 Украина

Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

09:21 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Ливии – военный переворот накануне первых после свержения Каддафи выборов

11:17 Мир

Новости | NetGameSlots.com