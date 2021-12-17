В Польше уволили командиров сбежавшего в Беларусь солдата

В Польше уволили несколько командиров солдата, который дезертировал в Беларусь и попросил там политическое убежище.

Уволены командиры сразу нескольких уровней



Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Польши.

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«После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве», – говорится в публикации польского военного ведомства.

Также Польша намерена возбудить дело в отношении сбежавшего солдата.

Как сообщали Власти, польский военный, который нес службу на белорусско-польской границе, дезертировал и попросил в Беларуси политическое убежище.

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Тэги: Польша, Дезертир