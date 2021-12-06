Клуб Шевченко потерпел пятое поражение в итальянском чемпионате
В пятницу, 17 декабря, рамках 18-го тура «Дженоа» под руководством украинского тренера Андрея Шевченко потерпела выездное поражение от «Лацио».
Футболисты «Дженоа» неплохо начали встречу и первые полчаса матча сдерживали атаки «Лацио», пишет Сегодня Спорт.
Но ближе к концу первого тайма пропустили гол от форварда римлян Педро Родригеса.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Минимальный перевес «Лацио» сохранился до 75-й минуты матча, когда Франческо Ачерби удвоил преимущество своей команды.
А спустя несколько минут Маттиа Дзаканьи отправил третий мяч в сетку ворот «Дженоа».
Все, что удалось «Дженоа» – забить мяч на 86-й минуте. Гол на свой счет записал Филиппо Мелегони.
Команда Шевченко занимает в «Серии А» предпоследнее, 19-е место.
Ранее Власти писали, что Шевченко объясняет поражения своего клуба отсутствием отсутствие ведущих игроков основного состава.