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Главная » Мир » Спорт
10:18 18 Декабря 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Клуб Шевченко потерпел пятое поражение в итальянском чемпионате

В пятницу, 17 декабря, рамках 18-го тура «Дженоа» под руководством украинского тренера Андрея Шевченко потерпела выездное поражение от «Лацио».

Клуб Шевченко сделал еще один шаг к тому, чтобы вылететь в низшую лигу.

Футболисты «Дженоа» неплохо начали встречу и первые полчаса матча сдерживали атаки «Лацио», пишет Сегодня Спорт.

Но ближе к концу первого тайма пропустили гол от форварда римлян Педро Родригеса.

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Минимальный перевес «Лацио» сохранился до 75-й минуты матча, когда Франческо Ачерби удвоил преимущество своей команды.

А спустя несколько минут Маттиа Дзаканьи отправил третий мяч в сетку ворот «Дженоа».

Все, что удалось «Дженоа» – забить мяч на 86-й минуте. Гол на свой счет записал Филиппо Мелегони.

Команда Шевченко занимает в «Серии А» предпоследнее, 19-е место.

Ранее Власти писали, что Шевченко объясняет поражения своего клуба отсутствием отсутствие ведущих игроков основного состава.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, Андрей Шевченко
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