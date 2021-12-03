В Италии начали вакцинацию детей с 5 лет

В четверг, 16 декабря, в Италии началась кампания вакцинации от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет.

Дети 5-11 лет - самая молодая возрастная группа, для которой вакцины одобрены для использования.



Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В Милане, Турине и ряде других городов Италии в четверг открылись специальные детские центры вакцинации.

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По данным итальянских органов здравоохранения, в первый день кампании прививки получили 15 тысяч детей.

Вакцинация добровольна, требуется лишь согласие родителей.

Детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй прививками. Доза – одна треть дозировки, разрешенной для взрослых и подростков.

Как писали Власти, итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило вакцинацию детей 5-11 лет препаратом Pfizer.

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