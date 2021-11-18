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15:05 18 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В США суд вынес самый суровый приговор участнику штурма Капитолия

В пятницу, 17 декабря, житель Флориды Роберт Палмер за нападение на полицейских во время штурма здания Конгресса США приговорен к пяти годам и трем месяцам тюрьмы.

Роберт Палмер с огнетушителем атакует полицейских.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, приговор 54-летнему Палмеру стал самым суровым приговором, вынесенным участнику штурма Капитолия 6 января этого года.

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Сторона обвинения утверждала, что Палмер, пытаясь проникнуть в здание Конгресса США, бросал в полицейских доски, огнетушитель и другие предметы, пока в него не попала резиновая пуля.

Максимальное наказание по предъявленным Палмеру обвинениям составляло до 20 лет тюрьмы.

Защита утверждала, что у Палмера было трудное детство. Он также представил  письменные извинения, в которых утверждалось, что Дональд Трамп обманул его доверие.

«Мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал Палмер, обращаясь к судье.

Роберт Палмер – один из более чем семи сотен человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками 6 января в Вашингтоне.

Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в 1,5 млн долларов.

Ранее Власти писали, что один из самых колоритных участников штурма Капитолия – 32-летний Джейкоб Ченсли, известный как «шаман QAnon» – получил три года и пять месяцев тюрьмы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, приговор, штурм Капитолия
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