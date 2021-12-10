В Малайзии в результате ДТП погибло восемь детей

В Малайзии произошло серьезное ДТП, в котором погибло десять человек.

Кадры с места происшествия



Об этом сообщает агентство »Синьхуа».

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В малайзийском штате Селангор произошло масштабное ДТП. В результате столкновения трех легковых авто и грузовика на скоростном шоссе погибло двое взрослых и восемь детей.

Еще 7 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

«В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв – дети», — сообщил главы департамента пожарно-спасательной службы штата Селангор Норазама Хамиса.

Для извлечения пострадавших спасателям пришлось применить кран.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, Малайзия, дети, жертвы