В Малайзии в результате ДТП погибло восемь детей
В Малайзии произошло серьезное ДТП, в котором погибло десять человек.
Об этом сообщает агентство »Синьхуа».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В малайзийском штате Селангор произошло масштабное ДТП. В результате столкновения трех легковых авто и грузовика на скоростном шоссе погибло двое взрослых и восемь детей.
Еще 7 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
«В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв – дети», — сообщил главы департамента пожарно-спасательной службы штата Селангор Норазама Хамиса.
Для извлечения пострадавших спасателям пришлось применить кран.
Как ранее сообщали Власти, масштабное ДТП в Харькове: фура перевернулась и раздавила такси с людьми.