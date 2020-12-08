Украина просит Вашингтон предоставить системы воздушной обороны Patriot

Киев просит правительство США увеличить поставки военной помощи и вооружения.

Комплекс «Пэтриот»



Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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В СМИ появилась информация, что Киев просит у Вашингтона предоставить в пользование системы противовоздушной обороны Patriot для отражения возможного вторжения со стороны России.

Сообщается, что Байден сомневается в решении продолжать поставки вооружения в Украину после переговоров с Путиным, а также после того, как США несколько месяцев поставляли ракеты Javelin, патрульные катеры Island и другие виды военной техники.

В то же время, советник американского президента по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан уверен, что продолжение поставок вооружения вполне возможно может привести к эскалации ситуации между РФ и Украиной.

«Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». Комплекс «Пэтриот» создавался для замены комплексов «Найк Геркулес» и «Хок» в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Как ранее сообщали Власти, Германия помешала Украине получить вооружение по линии НАТО для защиты от российской агрессии из-за страха перед Кремлем.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: США, вооружение, поставки, Пэтриот