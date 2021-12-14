Погиб на месте: Запорожье трамвай переехал пешехода

В Запорожье трамвай насмерть сбил 49-летнего пешехода.

Правоохранители разыскивают возможных свидетелей происшествия



Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Вчера вечером, 17 декабря на проспекте Мотострителей произошло ДТП с участием пешехода и трамвая.

49-летний пешеход перебегал дорогу через трамвайные пути и попал под колеса едущего трамвая. 58-летний водитель общественного транспорта не успел среагировать и вовремя остановить состав, из-за чего пешеход оказался под колесами.

От полученных травм мужчина скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

В полиции открыли уголовное производство по факту гибели пешехода. Если вину водителя трамвая докажут, то ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Продолжается расследование обстоятельств происшествия. Полиция обращается ко всем возможным свидетелям ДТП с просьбой предоставить записи видеорегистраторов или свои показания.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье пенсионер упал под трамвай и лишился пальцев.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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