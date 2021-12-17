Кремль поставил США и НАТО ультиматум и пригрозил войной

В российском МИД заявили, что у Запада есть только два пути: или принять предложения РФ или “иметь дело с военно-технической альтернативой”.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Александра Грушко.

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Накануне Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе, который в частности предусматривают неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе в Украину.

«Помните, как выступал Владимир Владимирович (Путин) и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать – что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», – сказал Грушко.

По словам Грушко, у России есть достаточно технических возможностей, чтобы обеспечить собственную военную безопасность.

«Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят», – сказал Грушко.

Ранее Власти сообщали:

Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния. Он уточнил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

Кремль заявил, что не видит необходимости привлекать к переговорам о гарантиях безопасности другие страны, кроме США.

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Тэги: Россия, НАТО, США