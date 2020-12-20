В ПЦУ хотят постепенно перейти на празднование Рождества 25 декабря

Митрополит Киевский и всея Украины поддержал празднование Рождества по юлианскому календарю.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний



Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление Епифания.

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Так, по его словам, Украине на переход празднования Рождества по юлианскому календарю может потребоваться около 10 лет.

Епифаний считает, что этот процесс должен происходить постепенно, иначе на привычную всем дату 7 января храмы будут полные, а 25 декабря пустые.

«Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», — сказал глава ПЦУ.

Как ранее сообщали Власти, еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Рождество, юлианский календарь, Епифаний, ПЦУ