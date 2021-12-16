“Омикрон” распространяется в странах с высоким уровнем вакцинации населения, – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса уже обнаружен в 89 странах мира.

В ВОЗ опасаются, что во многих странах не справятся с быстро распространяющимся новым штаммом коронавируса.



Об этом сообщает The Guardian.

Количество случаев заболевания удваивается каждые полтора-три дня.

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«Омикрон» быстро распространяется в странах с высоким уровнем вакцинации населения. Пока неясно, связано ли это со способностью вируса уклоняться от иммунной защиты, присущей ему повышенной способностью к передаче или сочетанием того и другого, говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ также отмечают, что данные о степени тяжести заболевания, вызываемого штаммом «Омикрон», все еще ограничены, поэтому нужно больше времени, чтобы понять это, а также чтобы понять, как на это влияет проведенная ранее вакцинация.

Учитывая быстро растущее число случаев госпитализации в Великобритании и Южной Африке, «не исключено, что многие системы здравоохранения могут быстро перегружаться», говорится в сообщении ВОЗ.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Германии ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения, штамм омикрон