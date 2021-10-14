16-летняя девушка насмерть забила взрослого мужчину
В Черкасской области девушка-подросток убила взрослого мужчину.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
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В селе Новый Город Уманского района Черкасской области 16-летняя девушка насмерть забила 43-летнего мужчину.
Погибшего обнаружили во дворе собственного дома 15 декабря. Накануне произошедшего девушка пришла в этот дом в гости, где у нее возник конфликт с погибшим – отчимом ее подруги.
Судмедэкспертиза показала, что мужчину избивали ногами и деревянной палкой. Полученные травмы привели к смерти пострадавшего.
16-летняя девушка задержана, она созналась в содеянном.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Ей грозит до десяти лет тюремного заключения. Продолжается досудебное расследование.
Как раньше сообщали Власти, беременная женщина убила знакомую за неоплаченную коммуналку.