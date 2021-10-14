16-летняя девушка насмерть забила взрослого мужчину

В Черкасской области девушка-подросток убила взрослого мужчину.

Место преступления



Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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В селе Новый Город Уманского района Черкасской области 16-летняя девушка насмерть забила 43-летнего мужчину.

Погибшего обнаружили во дворе собственного дома 15 декабря. Накануне произошедшего девушка пришла в этот дом в гости, где у нее возник конфликт с погибшим – отчимом ее подруги.

Судмедэкспертиза показала, что мужчину избивали ногами и деревянной палкой. Полученные травмы привели к смерти пострадавшего.

16-летняя девушка задержана, она созналась в содеянном.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Ей грозит до десяти лет тюремного заключения. Продолжается досудебное расследование.

Как раньше сообщали Власти, беременная женщина убила знакомую за неоплаченную коммуналку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: убийство, подросток, Черкасская область