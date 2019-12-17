В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала: всех эвакуировали

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за сообщения сообщением «о заминировании».

В Киеве снова



Об этом сообщила «Укрзалізниця«.

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По информации пресс-службы, что все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Однако поезда продолжают курсировать по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщали ранее Власти, житель Запорожской области сообщил о минировании Офиса президента.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, вокзал, минирование