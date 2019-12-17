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15:05 19 Декабря 2021 65 Комментарии
В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала: всех эвакуировали
Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за сообщения сообщением «о заминировании».
В Киеве снова
Об этом сообщила «Укрзалізниця«.
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По информации пресс-службы, что все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Однако поезда продолжают курсировать по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Как сообщали ранее Власти, житель Запорожской области сообщил о минировании Офиса президента.
Тэги: Киев, вокзал, минирование
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