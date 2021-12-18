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Главная » Мир » Общество
21:16 19 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

До 6 тысяч смертей в сутки: в Великобритании спрогнозировали невиданный всплеск COVID-19

Если не ввести более жесткие ограничения для противодействия распространению штамма “Омикрон”, в Великобритании может произойти небывалый всплеск заболеваемости, а количество смертей может вырасти до 6000 в сутки.

Аналитики посоветовали срочно усилить карантинные меропиятия в стране

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на исследование аналитической группы Sage. Они провели моделирование развития ситуации с заболеваемостью в стране.

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По данным ученых, если не изменить меры сдерживания инфекции на более жесткие, то через месяц ежедневно коронавирусом будет заражаться от 600 тысяч до 2 миллионов человек.

Тогда госпитализировать придется от 3 до 10 тысяч пациентов в сутки, а количество летальных исходов может вырасти от 600 до 6 тысяч ежедневно.

Аналитики подчеркнули, что введение жестких ограничений актуально именно сейчас, а откладывание их на начало 2022 года значительно снизит эффект.

Также в отчете отмечено, что хотя вакцинация и является критически важным фактором, снижающим тяжесть заболевания, требуется еще и комплекс немедикаментозных мер по сдерживанию распространения вируса.

Самым большим фактором риска распространения вируса являются большие скопления людей.

Советники в свете этого предложили вернуться к “правилу шести”, действовавшему в Британии осенью. В рамках этого правила нельзя было собираться компаниями больше шести человек как на улице, так и в помещении. Исключения составят школы, работа, а также свадьбы, похороны и командные спортивные мероприятия, организованные с учетом коронавирусных мер предосторожности.

Как сообщали Власти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса уже обнаружен в 89 странах мира, причем вирус быстро распространяется в странах с высоким уровнем вакцинации населения.

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Тэги: Великобритания, covid-19, Омикрон
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