Полная ремиссия: испанские врачи победили неизлечимую форму рака

Экспереминтальная терапия помогла онкологическим пациентам, у которых не было альтернативы.

Ученые из клиники IDIBAPS



Клиническая больница Барселоны-IDIBAPS разработала новый CAR-T, ARI-0002 и координировала многоцентровое исследование в различных испанских больницах для лечения пациентов с множественной миеломой – один из типов рака крови, устойчивый к обычным методам лечения: химиотерапии или пересадке костного мозга.

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Это первый CAR-T, разработанный в Европе для лечения этого заболевания, и его результаты обнадеживают, поскольку у всех пациентов улучшается состояние при лечении, а у 75% из них сохраняется результат через 12 месяцев.

Клинические исследования в пяти испанских больницах показали хорошие результаты: врачи отметили улучшение у всех 30 пациентов, прошедших курс терапии, у 75% из них болезнь перестала прогрессировать, а у 60% удалось добиться полной ремиссии в течение года. При этом серьезных побочных эффектов не наблюдалось.

Испанские доктора подчеркивают, что «это уже вторая терапия CAR-T, разработанная в их больнице, которая подчеркивает исследовательское и новаторское призвание клиники, сосредоточенное на предоставлении лучших терапевтических альтернатив нашим пациентам. CAR-T ARI-0002 – плод усилий многих специалистов больниц, которые участвовали на различных этапах разработки метода лечения, от разработки CAR-T до проведения испытания для демонстрации его эффективности. Мы особенно гордимся тем, что эта новая терапия предназначена для тех пациентов, у которых до сих пор не было терапевтической альтернативы. Исследование еще раз показывает, что это источник надежды и что мы должны продолжать делать ставки на него».

Второй CAR-T, разработанный Clínic-IDIBAPS CAR-T (Т-клетка-реципиент химерного антигена) – это тип клеточной и генной терапии, при которой пациент становится самим донором. Он состоит в модификации Т-лимфоцитов пациента, чтобы они имели способность атаковать опухолевые клетки.

Посредством афереза, метода, который позволяет разделить компоненты крови, получают Т-лимфоциты, тип белых кровяных телец, ответственных за иммунный ответ. Они генетически перепрограммированы, так что при переливании обратно пациенту они могут специфически распознавать опухолевые клетки и атаковать их.

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