НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
17:18 19 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полная ремиссия: испанские врачи победили неизлечимую форму рака

Экспереминтальная терапия помогла онкологическим пациентам, у которых не было альтернативы.

Ученые из клиники IDIBAPS

Клиническая больница Барселоны-IDIBAPS разработала новый CAR-T, ARI-0002 и координировала многоцентровое исследование в различных испанских больницах для лечения пациентов с множественной миеломой  – один из типов рака крови, устойчивый к обычным методам лечения:  химиотерапии или пересадке костного мозга.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Это первый CAR-T, разработанный в Европе для лечения этого заболевания, и его результаты обнадеживают, поскольку у всех пациентов улучшается состояние при лечении, а у 75% из них сохраняется результат через 12 месяцев.

Клинические исследования в пяти испанских больницах показали хорошие результаты: врачи отметили улучшение у всех 30 пациентов, прошедших курс терапии, у 75% из них болезнь перестала прогрессировать, а у 60% удалось добиться полной ремиссии в течение года. При этом серьезных побочных эффектов не наблюдалось.

Испанские доктора подчеркивают, что «это  уже вторая терапия CAR-T, разработанная в их больнице, которая подчеркивает исследовательское и новаторское призвание клиники, сосредоточенное на предоставлении лучших терапевтических альтернатив нашим пациентам. CAR-T ARI-0002 – плод усилий многих специалистов больниц, которые участвовали на различных этапах разработки метода лечения, от разработки CAR-T до проведения испытания для демонстрации его эффективности. Мы особенно гордимся тем, что эта новая терапия предназначена для тех пациентов, у которых до сих пор не было терапевтической альтернативы. Исследование еще раз показывает, что это источник надежды и что мы должны продолжать делать ставки на него».

Второй CAR-T, разработанный Clínic-IDIBAPS CAR-T (Т-клетка-реципиент химерного антигена) – это тип клеточной и генной терапии, при которой пациент становится самим донором. Он состоит в модификации Т-лимфоцитов пациента, чтобы они имели способность атаковать опухолевые клетки.

Посредством афереза, метода, который позволяет разделить компоненты крови, получают Т-лимфоциты, тип белых кровяных телец, ответственных за иммунный ответ. Они генетически перепрограммированы, так что при переливании обратно пациенту они могут специфически распознавать опухолевые клетки и атаковать их.

Ранее Власти писали, как в Японии впервые прооперировали сердце младенца в утробе матери.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: клиника IDIBAPS, излечили рак, полная ремиссия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.12.2021 16:07
Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают
ТОР
19.12.2021 15:05
В Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала: всех эвакуировали
ТОР
19.12.2021 13:59
16-летняя девушка насмерть забила взрослого мужчину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Испании расследуют массовые случаи педофилии в католической церкви

18:10 Мир

Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают

16:07 Украина

16-летняя девушка насмерть забила взрослого мужчину

13:59 Украина

В Индии в храме сикхов убили человека за попытку дотронуться до священного меча

12:32 Мир

Кремль поставил США и НАТО ультиматум и пригрозил войной

08:18 Мир

Россия не хочет обсуждать договор о безопасности с другими сторонами, кроме США

18:35 Мир

ЕС устал: Латвия объяснила, почему Евросоюз не готов принять Украину

17:57 Мир

Российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть

12:09 Мир

В Польше уволили командиров сбежавшего в Беларусь солдата

10:23 Мир

В Украине зафиксировали первый случай «Омикрона»

09:41 Украина

Как отличить «Омикрон» от обычной простуды: названы пять симптомов

09:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com