В России заявили, что переживут отключение от SWIFT
Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин назвал возможное отключение от системы SWIFT серьезной и недружественной мерой, которую Россия переживет.
Об этом сообщило ТАСС. Костин также назвал такой сценарий маловероятным.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать», – сказал банкир.
SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Как сообщали Власти, Европарламент принял резолюцию, предполагающую введение масштабных и жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину, в том числе отключение от системы SWIFT.