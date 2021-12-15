В России заявили, что переживут отключение от SWIFT

Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин назвал возможное отключение от системы SWIFT серьезной и недружественной мерой, которую Россия переживет.

андрей Костин выразил надежду, что отключения не будет



Об этом сообщило ТАСС. Костин также назвал такой сценарий маловероятным.

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«Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать», – сказал банкир.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Как сообщали Власти, Европарламент принял резолюцию, предполагающую введение масштабных и жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину, в том числе отключение от системы SWIFT.

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Тэги: Россия, санкции, SWIFT