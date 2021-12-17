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09:13 20 Декабря 2021 Просмотров 129   КомментариевКомментарии

Израиль объявил о начале пятой волны COVID-19

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил в воскресенье, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.

В течение следующих нескольких недель в Израиле ожидается новый всплеск заболеваемости.

Об этом сообщает The Guardian.

Беннетт сказал, что ожидает рост количества случаев заболевания в течение нескольких недель.

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В Израиле на данный момент зарегистрировано 134 подтвержденных случая заражения штаммом «Омикрон». По словам премьера, «цифры все еще невелики», но это очень заразный штамм, и количество заболевших «удваивается каждые два-три дня, как мы видим во всем мире».

«Можно сказать, что пятая волна началась», – отметил премьер.

Он призвал сограждан соблюдать меры предосторожности – например, работать дистанционно.

В целом, в субботу, 18 декабря, в Израиле зафиксировали  696 случаев заражения коронавирусом.

Как писали Власти, Израиль ввел новые правила для въезда иностранных туристов. В среду, 14 декабря, правительство проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Израиль, пандемия COVID-19
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