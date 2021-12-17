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09:55 20 Декабря 2021 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Самый смертоносный в истории: супертайфун на Филиппинах унес жизни более 200 людей

Национальная полиция сообщила в понедельник, 20 декабря, что число погибших от сильнейшего тайфуна, обрушившегося на Филиппины, выросло до 208.

Сильный ветер опрокинул бетонные опоры электропередач.

Об этом сообщает RFI.

Тайфун «Рай», обрушившийся на Филиппины в четверг, 16 декабря, стал одним из самых смертоносных за последние годы.

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Одними из наиболее пострадавших островов стал Бохол, известный своими пляжами. В регионе погибли по меньшей мере 74 человека.

Более 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Масштабы нанесенного ущерба еще только предстоит оценить.

Тайфун разрушил деревянные дома.

Как писали Власти, «Рай» – 15-й по счету тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: тайфун, Филиппины
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