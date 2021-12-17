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09:55 20 Декабря 2021 85 Комментарии
Самый смертоносный в истории: супертайфун на Филиппинах унес жизни более 200 людей
Национальная полиция сообщила в понедельник, 20 декабря, что число погибших от сильнейшего тайфуна, обрушившегося на Филиппины, выросло до 208.
Сильный ветер опрокинул бетонные опоры электропередач.
Об этом сообщает RFI.
Тайфун «Рай», обрушившийся на Филиппины в четверг, 16 декабря, стал одним из самых смертоносных за последние годы.
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Одними из наиболее пострадавших островов стал Бохол, известный своими пляжами. В регионе погибли по меньшей мере 74 человека.
Более 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.
Масштабы нанесенного ущерба еще только предстоит оценить.
Как писали Власти, «Рай» – 15-й по счету тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.
Тэги: тайфун, Филиппины
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