Самый смертоносный в истории: супертайфун на Филиппинах унес жизни более 200 людей

Национальная полиция сообщила в понедельник, 20 декабря, что число погибших от сильнейшего тайфуна, обрушившегося на Филиппины, выросло до 208.

Сильный ветер опрокинул бетонные опоры электропередач.



Об этом сообщает RFI.

Тайфун «Рай», обрушившийся на Филиппины в четверг, 16 декабря, стал одним из самых смертоносных за последние годы.

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Одними из наиболее пострадавших островов стал Бохол, известный своими пляжами. В регионе погибли по меньшей мере 74 человека.

Более 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Масштабы нанесенного ущерба еще только предстоит оценить.

Как писали Власти, «Рай» – 15-й по счету тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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