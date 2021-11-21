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Главная » Мир » Общество
10:12 20 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Десятки тысяч жителей Вены зажгли свечи в память о жертвах COVID-19

Жители австрийской столицы в воскресенье приняли участие в акции «Море огней», посвященной памяти сограждан, погибших в результате пандемии.

Об этом сообщает AP.

По данным австрийских СМИ, в мероприятии, проведенном при поддержке десятка общественных организаций, приняло участие более 30 тысяч человек.

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Люди образовали цепочку вдоль центральной кольцевой дороги Вены и зажгли  более 13 тысяч свечей – по одной на каждого австрийца, умершего от COVID-19, а также почтили их память минутой молчания.

Как отмечается, мероприятие также должно было продемонстрировать солидарность с медработниками – после состоявшихся ранее демонстраций протеста.

В субботу десятки тысяч человек снова вышли протестовать против карантинных ограничений, введенных правительством, а также против обязательной вакцинации.

Ранее Власти писали, что Австрия первой в Европе ввела всеобщую обязательную вакцинацию.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: австрия, covid-19
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