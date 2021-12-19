Россия потребовала от США срочного ответа по договоренностям о безопасности
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности.
Об этом сообщило РИА Новости. Москва считает, что США якобы затягивают со своим решением.
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«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — сказал Рябков.
Он также подчеркнул, что Россия готова приступить к переговорам сразу же.
Как сообщали Власти, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.
Белый дом в ответ сообщил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.