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Главная » Мир » Политика
10:15 20 Декабря 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Россия потребовала от США срочного ответа по договоренностям о безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

Рябков заявил о готовности России сразу же вести переговоры

Об этом сообщило РИА Новости. Москва считает, что США якобы затягивают со своим решением.

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«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что Россия готова приступить к переговорам сразу же.

Как сообщали Власти, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Белый дом в ответ сообщил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

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Тэги: Россия, НАТО, США
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