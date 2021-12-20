Елкопад продолжается: главное новогоднее дерево рухнуло в Сумской области

19 декабря в Лебедине Сумской области упала новогодняя елка, стоявшая на площади Соборной.

Елка упала из-за сильного ветра



Об этом сообщило “Суспiльне”. По словам городского головы Александра Бакликова, происшествие случилось из-за ветра.

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«Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше обычного», — сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Украшения и гирлянды повреждены частично — на той стороне, на которую упало дерево.

Чтобы восстановить дерево, приехали коммунальщики со спецтехникой. Временно пришлось перекрыть движение транспорта. К обеду воскресенья елку вернули на место.

Как сообщали Власти, в Мариуполе на Театральной площади вечером 19 декабря из-за сильного ветра упала главная городская елка.

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Тэги: Новый год, елка