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11:31 20 Декабря 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Под Черниговом депутат сбил велосипедиста и пытался скрыться: ему объявили о подозрении

В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста и покинул место ДТП.

Пострадавший велосипедист скончался по дороге в больницу

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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18 декабря в Бахмаче Черниговской области 54-летний депутат городского совета находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста.

Осознав произошедшее, депутат попытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Место происшествия

Прибывшие на место медики погрузили пострадавшего велосипедиста в карету скорой помощи, но пострадавший скончался по дороге в больницу.

Полиция задержала виновника ДТП, им оказался депутат от фракции «Родной дом» Виктор Мищук. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

19 декабря местный суд обязал принудительно взять образцы крови и мочи депутата для проведения экспертизы. Кроме этого, правоохранители провели обыск в автомобиле подозреваемого.

Виктор Мищук

Виктору Мищуку было объявлено подозрение в совершение уголовного преступления. Его обвиняют в несоблюдении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Как раньше сообщали Власти, расследование ДТП с Трухиным: в ГБР видео не нашли, депутата не допросили.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: депутат, дтп, Черниговская область, алкогольное опьянение
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