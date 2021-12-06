Под Черниговом депутат сбил велосипедиста и пытался скрыться: ему объявили о подозрении
В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста и покинул место ДТП.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
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18 декабря в Бахмаче Черниговской области 54-летний депутат городского совета находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста.
Осознав произошедшее, депутат попытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Прибывшие на место медики погрузили пострадавшего велосипедиста в карету скорой помощи, но пострадавший скончался по дороге в больницу.
Полиция задержала виновника ДТП, им оказался депутат от фракции «Родной дом» Виктор Мищук. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
19 декабря местный суд обязал принудительно взять образцы крови и мочи депутата для проведения экспертизы. Кроме этого, правоохранители провели обыск в автомобиле подозреваемого.
Виктору Мищуку было объявлено подозрение в совершение уголовного преступления. Его обвиняют в несоблюдении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.
Как раньше сообщали Власти, расследование ДТП с Трухиным: в ГБР видео не нашли, депутата не допросили.