Большинство украинцев против второго срока Зеленского – соцопрос

Украинцы не поддерживают выдвижение кандидатуры нынешнего президента Зеленского на следующих президентских выборах.

Президентский антирейтинг также возглавил Зеленский



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией политической социологии в Украине «SOCIS».

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Большинство украинцев не поддерживают идею выдвижение кандидатуры нынешнего президента Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. Отрицательно к такой идеи отнеслись 63,8% опрошенных. Поддержали второй срок Зеленского 26,4% респондентов, а остальные опрошенные еще не определились, или посчитали, что до выборов еще слишком далеко.

В то же время Зеленский лидирует среди кандидатов, за которых бы отдали свой голос на будущих выборах. За него проголосовало бы 16,7% опрошенных. Второе и третье место заняли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко с показателями 12,3% и 8,6% соответственно.

Интересно, что президентский антирейтинг также возглавил Зеленский. За него не проголосовало бы ни при каких обстоятельствах 32,4% респондентов. За ним идет Петр Порошенко (28,2%), Юрий Бойко (23%) и Виктор Медведчук (19,8%).

Кроме того, большинство порошенных считают (67,4%), что Украина идет в неправильном направлении.

Также, судя по результатам опроса, если бы выборы в ВР состоялись на следующей неделе, то большинство голосов бы получила партия «ЕС»(12,3%).

После Европейской солидарности идет партия «Слуга Народа» (12,1%) и партия «Батькивщина» (8,3%).

Опрос проводился в период с 11 по 16 декабря 2021 года. В нем участвовало 2000 граждан Украины возрастом старше 18 лет со всех регионов страны, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как раньше сообщали Власти, если завтра в Украине выборы: две партии делят первое место.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: рейтинг, опрос, соцопрос, зеленский