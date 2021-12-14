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13:01 20 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

На Донбассе подорвали два украинских воина

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, один из них – в тяжелом состоянии.

Состояние одного из военных - тяжелое

Об этом сообщил в  Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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По информации военных, что с утра на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмы.

«Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе и установить перемирие с 00.01 10 декабря, как предложила Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Тэги: Донбасс, всу, война на Донбассе
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