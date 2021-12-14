На Донбассе подорвали два украинских воина
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, один из них – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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По информации военных, что с утра на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмы.
«Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе и установить перемирие с 00.01 10 декабря, как предложила Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.