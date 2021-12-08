В Минздраве рассказали, когда украинцам будут колоть бустерные прививки
Украинцам бустерную дозу вакцины от COVID-19 будут делать в следующем году.
Об этом, как сообщили на Правительственном портале, заявили в Минздраве.
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Украина рассмотрит вопрос бустерных прививок в январе следующего года.
«В январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза», – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он также напомнил, что что в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Как сообщали Власти, ранее Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами препарата от COVID-19 через девять месяцев после полной вакцинации.