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Главная » Украина » Общество
13:48 20 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут колоть бустерные прививки

Украинцам бустерную дозу вакцины от COVID-19 будут делать в следующем году.

Украинцам будут делать бустерные прививки в 2022 году

Об этом, как сообщили на Правительственном портале, заявили в Минздраве.

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Украина рассмотрит вопрос бустерных прививок в январе следующего года.

«В январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза», – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также напомнил, что что в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Как сообщали Власти, ранее Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами препарата от COVID-19 через девять месяцев после полной вакцинации.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вакцинация, виктор ляшко, бустерные прививки
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В Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза
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