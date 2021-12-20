Преимущества и особенности устных ставок в онлайн рулетке

Приверженцы рулетки наверняка знают обо всех основных видах ставок. На внутреннем и внешнем игровом поле можно размещать фишки разными способами, создавая уникальные комбинации для выигрыша.

Стоит ли делать устные ставки в онлайн-рулетке?

Приверженцы рулетки наверняка знают обо всех основных видах ставок. На внутреннем и внешнем игровом поле можно размещать фишки разными способами, создавая уникальные комбинации для выигрыша. Но есть также определенные наборы ставок, о которых многие игроки не знают. Они называются устными и немного отличаются от привычных пари. Несмотря на то, что рулетка онлайн дает возможность делать несколько десятков классических ставок, «устные» вносят разнообразие в игру и дают возможность повысить шанс на выигрыш.

Что такое устная ставка?

В онлайн-рулетке все ставки находятся в границах прямоугольной сетки на столе. Все они называются внутренними. Также существуют поля за ее пределами, которые предназначены для внешних пари. Устные ставки находятся в зоне овальной формы вдали от основного поля для ставок. Они также часто называются «французскими». Их суть заключается в том, чтобы размещать фишки в различных точках для покрытия серии определенных чисел. Некоторые ставки дают возможность сразу же покрыть половину колеса.

Причина, по которой устные ставки находятся в отдельном секторе на игровом столе, заключается в том, что казино хотят избежать путаницы с фишками. Многие столы для рулетки предоставляют игрокам цветные фишки, чтобы дилер мог легко определить ставку игрока. Но столы для французской рулетки иногда дают игрокам фишки, которые идентифицируются только по числовому значению. Поэтому очень важно избегать одновременного размещения большого количества фишек на игровом столе. Стоит отметить, что устные ставки встречаются не во всех онлайн-казино. Обычно они используются в европейской или французской рулетке, поэтому перед началом игры следует убедить, что казино дает возможность их совершать.

Виды устных ставок

Для того, чтобы правильно размещать устные ставки, необходимо запомнить определенные точки на игровом столе. Эти ставки требуют, чтобы игрок поместил фишки в несколько разных мест для охвата большого количества чисел на игровом колесе. Наиболее популярные виды устных ставок:

· «Нулевая игра» – это ставка, основанная на числах, близких к нулю. Ряд чисел для этой ставки включает: 12-35-3-26-0-32-15. Чтобы сделать эту ставку, игроку необходимо одновременно разместить 4 фишки. По одной фишке нужно поставить на сплит 0-3, 12-15, 32-35, а последняя ставится на 26.

· «Треть колеса» – относится к секции колеса, которая включает числа в секторе от 27 до 33. Всего ставка охватывает 12 чисел, а это как раз составляет треть игрового колеса. Игроку необходимо сделать ставку на несколько групп: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30 и 33-36.

· «Орфелинс или сироты» – единственная устная ставка, которая покрывает несвязанные части колеса. Две серии этой ставки включают: 17-34-6 и 1-20-14-31-9. При совершении данной ставки игроку нужно разместить по одной фишке на сплиты 6-9, 14-17, 17-20, 31-34, а также сделать прямую ставку на определенное число.

· «Соседи зеро» – охватывает 17 чисел, что составляет почти половину европейского колеса. Это самая сложная устная ставка, поскольку одновременно нужно использовать 9 фишек. Игроки размещают две фишки на трио 0-2-3 и угол 25-26-28-29, а также по одной фишке на сплит 4-7, 12-15, 18-21, 19 -22, 32-35.

Как видно, устные ставки немного сложнее, чем классические внешние или внутренние.

Почему стоит делать устные ставки?

Устные ставки не дают особого преимущества. Однако с их помощью можно слегка разнообразить игру и увеличить шанс на победу. Во-первых, устные ставки подходят для тех игроков, которые желают получать несколько результатов после каждого вращения игрового колеса. Такие виды пари уникальны и подходят для тех, кто играет с небольшим банкроллом.

Также эти ставки заслуживают внимания, потому что они предлагают хорошие шансы на выигрыш. Наиболее популярные пари, которые были указаны выше, предлагают вероятность выигрыша от 18,9% до 45,9%. Опытным игрокам, привыкшим делать классические ставки, однозначно понравятся устные вариации. Они вносят разнообразие и способны обновить даже такую устоявшуюся игру, как рулетка.

Основное отличие от обычных ставок заключается в том, что они включают в себя последовательные числа на колесе. Это не значит, что игроки не могут связать числа с обычными ставками. Можно просто разместить несколько прямых или разделенных пари на последовательные числа. Но по большей части устные ставки – это самый простой и скоординированный способ покрыть большую часть колеса. Для их размещения необходимо меньше фишек, их удобнее контролировать в процессе игры.