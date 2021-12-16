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14:13 20 Декабря 2021 Просмотров 293   КомментариевКомментарии

В полиции озвучили две версии смерти Полякова

В полиции продолжается расследование смерти депутата Полякова.

Начальник полиции Киева Иван Выговский

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью для «РБК-Украина».

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Так, по его словам, у правоохранителей остается две основные версии смерти депутата – «самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм».

Начальник киевской полиции отметил, что в настоящее врем для расследования смерти депутата продолжает проводиться около 20 экспертиз.

Кроме того, в рамках расследования установлен весь круг лиц, с которыми погибший виделся в день своей смерти, а также составлена общая хронология последнего дня жизни Полякова.

Иван Выговский добавил, что полиция продолжает проводить различные технические мероприятия, которые должны помочь расследованию, однако вдаваться в подробности он не может, так как это может навредить следствию.

Это же касается телефона погибшего депутата, его содержание полиция пообещала раскрыть только после завершения расследования.

Как раньше сообщали Власти, в сети выложили еще одно видео с нардепом Антоном Поляковым в вечер его смерти, где он встречается с Рустамом Джамбулатовым и гражданином Азербайджана Хатаи Алиевым.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Киев, полиция, версии, Поляков
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