В Днепре задержали BMW с арсеналом оружия
В одном из районов Днепра задержали водителя BMW с номерами иностранной регистрации и арсеналом оружия.
Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
19 декабря в Днепре на Заводской Набережной патрульная полиция остановила красный BMW с номерами иностранной регистрации.
В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета и автомат. Кроме оружия в салоне авто нашли бронежилет, денежные средства, а также полицейские погоны и шевроны.
В ходе проверки было установлено, что водитель ранее был лишен водительских прав и находится за рулем он не имел права. На месте работала следственно-оперативная группа.
Как раньше сообщали Власти, сотрудники СБУ в Киеве прекратили деятельность ячейки ИГИЛ.