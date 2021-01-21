В Днепре задержали BMW с арсеналом оружия

В одном из районов Днепра задержали водителя BMW с номерами иностранной регистрации и арсеналом оружия.

Автомобиль задержанного



Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

19 декабря в Днепре на Заводской Набережной патрульная полиция остановила красный BMW с номерами иностранной регистрации.

В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета и автомат. Кроме оружия в салоне авто нашли бронежилет, денежные средства, а также полицейские погоны и шевроны.

В ходе проверки было установлено, что водитель ранее был лишен водительских прав и находится за рулем он не имел права. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как раньше сообщали Власти, сотрудники СБУ в Киеве прекратили деятельность ячейки ИГИЛ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: оружие, днепр, полиция